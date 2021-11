Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen - Landkreis Konstanz) Brennendes Fahrzeug beschädigt Hausfassade (27.11.2021)

Engen (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es in Engen zu einem Fahrzeugbrand an einem geparkten Fahrzeug. Gegen 03.00 Uhr geriet ein abgestellter Geländewagen in der Straße "Im Briele" in Brand. Das Feuer griff auf den gesamten Pkw über und zerstörte diesen vollständig. Das Fahrzeug war direkt neben einem Gebäude abgestellt, so dass die Hausfassade über zwei Stockwerke sowie eine Eingangstüre durch die Strahlungshitze und das Feuer in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf ca. 80 000.- EUR. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Engen gelang es einen weitaus höheren Sachschaden am Gebäude zu verhindern. Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden, noch in der Nacht hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen übernommen.

