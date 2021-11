Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen - Landkreis Konstanz) Zahlreiche Farbschmierereien beschädigen Hausfassaden - Zeugenaufruf (27.11.2021)

Singen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in der Singener Nordstadt zu zahlreichen Sachbeschädigungen an Gebäuden. Zur Klärung dieser Straftaten ist die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Eine bislang unbekannte Täterschaft beschmierte im Bereich der Anton-Bruckner-Straße, Uhlandstraße und der August-Ruf-Straße mit einem roten Filzstift Fassaden und Gebäudeteile. Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden. Wer in der fraglichen Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder Hinweise zur Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Singen unter 07731/888-0 zu melden.

