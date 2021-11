Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, Lkrs. RW)Betrunkener fährt in Streifenwagen (27.11.2021)

Deißlingen (ots)

Der 19-jähriger Lenker eines VW Eos fuhr Samstagnacht in alkoholisiertem Zustand auf der Julius-Leber-Straße in Deißlingen. Er geriet in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, wo ihm ein Streifenwagen entgegenkam. Zur Verhinderung einer Frontalkollision wichen die Fahrzeuge jeweils nach links aus. Der VW prallte mit seiner rechten Fahrzeugfront gegen die rechte Front des Dienst-Kfz. Der Verursacher sowie der Führer des Dienst-Kfz blieben unverletzt. Der Polizeibeamte auf dem Beifahrersitz erlitt leichte Verletzungen, welche ambulant behandelt werden mussten. Er war nicht mehr dienstfähig. Der Sachschaden am Streifenwagen beträgt ca. 25.000 EUR, am VW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3.000 EUR. Dem 19-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, außerdem wurde dessen Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell