Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen) Einbrecher unterwegs (28.11.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Mehrere Einbrüche und Einbruchsversuche hat die Polizei über das Wochenende verzeichnet. Zwischen Freitag, 16 Uhr, und Samstag, 16.30 Uhr, suchten Diebe eine Firmenhalle in Weigheim auf der Albstraße heim. Sie hebelten ein Fenster auf, gelangten so in die Betriebsräume und stahlen mehrere Elektrowerkzeuge im Gesamtwert von rund 5.000 Euro. Zwischen Freitagabend, 18 Uhr, und Sonntagnachmittag, 15 Uhr, versuchten Unbekannte, in ein Gebäude auf der Marktstraße einzubrechen. Hier schlugen die Täter ein Fenster ein und versuchten, es zu öffnen, was wegen einer zusätzlichen Einbruchsicherung jedoch nicht gelang. Auch der Versuch, eine Eingangstüre im Erdgeschoß aufzuhebeln, schlug fehl und die Unbekannten mussten von ihrem Vorhaben ablassen. Mit der gleichen Masche gelangten Einbrecher in ein Gebäude auf der Straße "Nunnensteig" im Gewerbegebiet "Herdenen". Nach Einschlagen eines Fensters durchsuchten sie mehrere Schränke, aus denen sie jedoch nichts entwendeten. Die Polizei bittet zu den Einbrüchen um Hinweise aus der Bevölkerung. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise werden an die Polizei in Villingen-Schwenningen, Telefon 07721 601-0, oder 07720 8500-0, erbeten.

Die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten kompetente, kostenlose und neutrale Vor-Ort-Beratungen an und geben Sicherungsempfehlungen, damit man sich ausreichend gegen Einbruch schützen kann. Termine kann man bei den Beratungsstellen des Polizeipräsidium Konstanz vereinbaren. Für den Schwarzwald-Baar-Kreis stehen die Berater unter der Telefonnummer 07721 / 601-253 zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell