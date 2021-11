Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Blechschaden im Kreisverkehr (28.11.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Blechschaden hat ein Autofahrer am Sonntag gegen 14 Uhr bei einem Unfall auf einem Kreisverkehr der Straßen Schützenstraße / Markstraße verursacht. Ein 68-Jähriger bog mit einen Mazda von der Schützenstraße in den Kreisverkehr ein und übersah dabei eine 21-jährige Audi A3-Fahrerin, die sich bereits darin befand. Beim Zusammenstoß gab es keine Verletzten. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 5.000 Euro.

