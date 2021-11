Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Feuermelder mutwillig eingeschlagen - Feuerwehreinsatz ausgelöst - Polizei sucht Zeugen

Die Feuerwehr rückte am Dienstag, 16.11.2021, gegen 17.56 Uhr, mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften zu einem Brandalarm in einer offen zugänglichen Parkgarage eines Seniorenzentrums in der Breslauer Straße aus. Nach Sachlage hat ein Unbekannter einen Feuermelder mutwillig eingeschlagen und so einen Fehlalarm ausgelöst. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 9797-0, hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen in der Parkgarage gemacht haben.

