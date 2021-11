Polizei Hagen

POL-HA: Tankbetrug

Hagen-Altenhagen (ots)

Am gestrigen Freitagabend (12.11.2021) betankte ein unbekannter Mann an einer örtlichen Tankstelle einen Audi. Nach dem Tankvorgang stieg der Mann wieder in das Fahrzeug und entfernte sich zügig in unbekannte Richtung.

Der Tankstellenpächter konnte die Videoaufzeichnung sichern.

Das angebrachte Kennzeichen wurde bereits am 05.11.2021 an einem anderen Fahrzeug entwendet.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell