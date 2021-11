Polizei Hagen

POL-HA: Ladendiebstahl

Hagen-Altenhagen (ots)

Ein alkoholisierter Mann beging am Freitag (12.11.2021) einen Ladendiebstahl. In einem Supermarkt in der Altehagener Straße entwendete der 36 Jährige gegen 21.30 Uhr eine Getränkedose. Nach dem Verlassen des Kassenbereichs wurden er von einem Mitarbeiter angesprochen. Der Mann folgte dem Mitarbeiter widerstandslos. Bei der späteren Durchsuchung wurde u.a. auch ein Taschenmesser aufgefunden. Nach Rücksprache wurde der Mann vor Ort wieder entlassen. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

