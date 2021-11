Polizei Hagen

POL-HA: Unfall beim Einordnen in fließenden Verkehr

Hagen-Hochschulviertel (ots)

In der Haldener Straße wollte sich eine 34-Jährige am Donnerstag (11.11.2021) gegen 13.15 Uhr mit ihrem Renault von der Haltebucht einer Bushaltestelle aus in den fließenden Verkehr einordnen, um ihren Weg in Richtung Feithstraße fortzusetzen. Dabei stieß sie seitlich mit einem in gleicher Richtung fahrenden Nissan einer 55-Jährigen zusammen. Beide Frauen verletzten sich bei dem Zusammenprall leicht und kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Ein Kleinkind, das sich im Renault befand, wurde noch an der Unfallstelle von einer Rettungswagenbesatzung untersucht. Es blieb glücklicherweise unverletzt. Das Auto der 34-jährigen Hagenerin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei etwa 8.000 Euro. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell