Polizei Hagen

POL-HA: Mann überrascht Einbrecher

Hagen-Vorhalle (ots)

In der Schillerstraße in Vorhalle überraschte ein 22-Jähriger Donnerstagabend (11.11.2021) einen Einbrecher. Gegen 21.30 Uhr hörte der Hagener erst Geräusche, dann öffnete eine Person seine Zimmertür. Als der Täter den Mann sah, ergriff er schlagartig die Flucht und verließ die Wohnung. Der 22-Jährige alarmierte die Polizei, die an der Wohnungs- und Zimmertür Hebelspuren feststellte. Er konnte den Einbrecher als ca. 18 bis 25 Jahre alt, schlank beschreiben. Er habe eine schwarze Kappe, eine schwarze Jacke mit einem weißen und einem breiteren roten Querstreifen, schwarze Schuhe sowie schwarze Gummihandschuhe getragen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

