Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Lamspringe OT Sehlem ( fri ): Am 15.10.2021 befährt ein Linienbus gegen 06:55 Uhr die Landesstraße 490 aus Sehlem kommend in Richtung Adenstedt. In Höhe der Talbrücke Kassemühle schneidet ein entgegenkommender LKW die Fahrspur des Geschädigten , sodass es zu einer seitlichen Touchierung beider Fahrzeuge kommt.

Durch den Zusammenstoß wird der linke Außenspiegel des Omnibusses beschädigt. Der hierbei entstandene Schaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt.

Bei dem LKW soll es sich um ein Zuggespann bestehend aus einem LKW und einem Planenauflieger handeln.

Der Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen.

Zeugen die Angaben zum Unfallgeschehen machen können werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth, tel. 05063/9010 in Verbindung zu setzen.

