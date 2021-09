Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Rechberghausen - Biker rammt Gegenverkehr

Am Dienstag wurde bei Rechberghausen ein Motorradfahrer schwer verletzt.

Ulm (ots)

Der 54-Jährige folgte kurz vor 10 Uhr mit seiner BMW einem Kleintransporter von Rechberghausen in Richtung Birenbach. Unterwegs wollte er den Transporter überholen. Zu spät erkannte er den Gegenverkehr. Er prallte mit dem Hyundai zusammen, schrammte an dessen Seite vorbei und kam etwa 200 Meter weiter von der Straße ab. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Die Polizei mahnt zur Vorsicht: "Überholen darf nur, wer übersehen kann, dass während des ganzen Überholvorgangs jede Behinderung des Gegenverkehrs ausgeschlossen ist," sagt die Straßenverkehrsordnung. Das bedeutet, dass jeder, der überholen will, sich zunächst ausreichend Sicht verschaffen muss, um wirklich sicher vorbei zu kommen. Genau dies hilft, dass alle sicher ankommen.

