Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Kennzeichendiebstahl in 31028 Gronau/OT Brüggen - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Elze(fre). Am Freitag, den 15.10.2021, im Zeitraum zwischen 08:00- 08:50 Uhr kam es in der Schloßstraße 5 in 31028 Gronau (Leine), OT Brüggen, zum Diebstahl von Kfz-Kennzeichen. Von einem geparkten Pkw VW Passat sind beide Kennzeichenschilder im genannten Tatzeitraum entwendet worden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell