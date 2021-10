Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Blitzer mit Farbe beschmiert

Hildesheim (ots)

Alfeld (ni) - Am 13.10.21 werden Farbschmierereien an der Geschwindigkeitsmessanlage in Gerzen festgestellt. Unbekannte Täter haben den "Blitzer" an der B3 mit Farbe angesprüht. Der genaue Tatzeitpunkt steht derzeit nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05181-9116115 entgegen.

