Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg - Ein Verletzter nach Rauchentwicklung in Wohnung, PM Nr. 2

Heidelberg (ots)

Ein am Samstagmorgen gegen 07.05 Uhr zunächst als Wohnungsbrand in der Karlsruher Straße eingegangener Notruf stellte sich glücklicherweise nur als Rauchentwicklung durch einen vermorten Wasserfilter dar. Ein Bewohner des Mehrparteienhauses hatte den Wasserfilter wohl unachtsam auf einer heißen Herdplatte in seiner Wohnung abgestellt und war dann zu Bett gegangen. Im weiteren Verlauf wurde er etwas unsanft von der Feuerwehr geweckt, die die Wohnungstür aufbrechen musste, da der Mann auf Klingel nicht reagierte. Der 24-Jährige wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in ein Heidelberger Krankenhaus eingeliefert. Es entstand kein nennenswerter Sachschaden. Während der Einsatzmaßnahmen war die Karlsruher Straße für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Sperrung, die auch den Straßenbahnbetrieb betraf, konnte gegen 07.35 Uhr bereits wieder aufgehoben werden.

