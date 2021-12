Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Mann geht auf Rettungskräfte los, Unfallfluchten

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Ein am Mittwoch zwischen 7:30 Uhr und 16:00 Uhr auf dem Volksfestplatz geparkter Audi wurde von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. An dem Audi entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei Crailsheim bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07951 480-0.

Blaufelden-Billingsbach: Mann geht auf Rettungskräfte los

Am frühen Donnerstag gegen 0:30 Uhr kam es zu einem Rettungseinsatz, nachdem ein 53-jähriger Mann sich bei einem Sturz verletzt hatte. Sowohl eine Rettungswagenbesatzung als auch ein Notarzt waren vor Ort. Der 53-jährige Verletzte war offenbar alkoholisiert, reagierte äußerst aggressiv auf die Helfer und versuchte unter anderem auf diese loszugehen. Auch nach Eintreffen einer Polizeistreife verhielt sich der 53-Jährige weiter aggressiv und beleidigte die eingesetzten Rettungskräfte. Der Mann wurde in eine Klinik gebracht. Ihm droht nun eine Strafanzeige.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Mittwoch gegen 11:40 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer die L2218 von Cröffelbach in Richtung Bühlerzimmern. Circa 200 Meter vor einer Spitzkehre auf einem geraden Streckenabschnitt kam das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und streifte hier seitlich an einem entgegenkommenden Linienbus eines 40-Jährigen entlang. An dem Linienbus entstand ein Sachschaden von mindestens 1.500 Euro. Der Unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit. Laut Zeugenaussagen soll es sich bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers um einen schwarzen 5er BMW neuerer Bauart handeln.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

