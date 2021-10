Polizei Bielefeld

POL-BI: Gegenstände in Autos locken Diebe an

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Jöllenbeck - In der Nacht zu Mittwoch, 05.10.2021, wurden in Jöllenbeck drei Pkw aufgebrochen. Ein oder mehrere Täter erbeuteten nach den Angaben der Autobesitzer persönliche Sachen von eher geringem Wert.

An der Spenger Straße entdeckte ein 28-jähriger Bielefelder am Mittwochmorgen, gegen 06:25 Uhr, dass eine Seitenscheibe seines Autos eingeschlagen war und eine Ledertasche nicht mehr auf dem Beifahrersitz stand. Er hatte seinen Pkw am Dienstagabend, gegen 18:45 Uhr, in Nähe der Einmündung der Dorfstraße auf dem Parkplatz eines Wohnhauses abgestellt.

Eine 22-jährige Bielefelderin parkte ihren Pkw zwischen Dienstag, 18:00 Uhr, und Mittwoch, 07:20 Uhr, in der Marsstraße. Aus dem Fahrzeuginnenraum verschwand eine Kosmetiktasche in der sich ein Haarband befand.

An der Eickumer Straße schlug ein Unbekannter auf dem Parkplatz eines Supermarkts die Seitenscheibe eines abgestellten Transporters ein. Er durchsuchte die Fahrerkabine, ließ aber ein älteres Navigationsgerät und persönliche Gegenstände zurück. Ein 52-jähriger Bielefelder hatte den Transporter zwischen Dienstag, gegen 17:00 Uhr, und Mittwoch, 06:00 Uhr, neben anderen Fahrzeugen auf dem Parkplatz abgestellt.

