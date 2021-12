POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Drogendealer in Haft - Senior bei Unfall leicht verletzt

Polizeipräsidium Aalen

Rems-Murr-Kreis: Drogendealer in Haft - Senior bei Unfall leicht verletzt

Rems-Murr-Kreis:

Sulzbach an der Murr: Drogendealer in Haft

Im Rahmen kriminalpolizeilicher Ermittlungen ergab sich in den zurückliegenden Wochen gegen einen 25-jähriger Mann der Verdacht, in Drogengeschäfte verwickelt zu sein. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkte daraufhin beim zuständigen Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mannes, der am Donnerstag von der Polizei vollstreckt wurde. In der Wohnung des Tatverdächtigen wurden 87 Gramm Marihuana sowie weitere Beweismittel aufgefunden. Der 25-jährige Gambier, der in den zurückliegenden Jahren regelmäßig Rauschgift verkauft haben soll, wurde noch am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ. Der Tatverdächtige befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.

Waiblingen: Von Auto überrollt

Ein 81-jähriger Mercedes-Fahrer parkte am Freitag gegen 13 Uhr in der Kleinheppacher Straße. Als er aus seinem Wagen gestiegen war, machte sich sein Auto selbständig, nachdem es nicht korrekt gegen ein Wegrollen gesichert wurde. Der Senior versuchte noch den Wagen aufzuhalten und wurde dabei von seinem Auto überrollt. Er hatte vermutlich Glück im Unglück und wurde nur leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Ein Sachschaden ist nicht entstanden.

