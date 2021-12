Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung

Aalen (ots)

Landkreis Schwäbisch Hall

Crailsheim: Radfahrer übersehen

Am Freitagmittag gegen 12:00 Uhr wollte eine 70 -jährige Renault-Fahrerin von der Willy-Brandt-Straße nach rechts in den Parkplatz eines Supermarktes einfahren. Hierbei übersah sie einen auf dem Radweg entgegenkommenden 12 -jährigen Fahrradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der Radfahrer, welcher einen Helm trug, wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt 1.200 Euro.

Schwäbisch Hall: Bremse mit Gas verwechselt

Am Freitagmittag gegen 13:40 Uhr wollte eine 85 -jährige Audi-Fahrerin in der Schenkenseestraße in einen Parkplatz eines Einzelhändlers einfahren. Nach mehrmaligen Rangieren verwechselte sie vermutlich das Bremspedal mit dem Gaspedal und prallte gegen eine Wand. Ein Fußgänger konnte gerade noch ausweichen. Durch den Aufprall wurden die Airbags im Fahrzeug ausgelöst, weshalb es zu einer Rauchentwicklung kam. Vorsorglich wurde die Feuerwehr alarmiert. Die Wand wurde durch den Aufprall nicht beschädigt. Am Pkw entstand Sachschaden von 2.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Gaildorf: Fußgänger von Pkw erfasst und schwer verletzt

Am Freitagabend gegen 18:00 Uhr befuhr ein 30 -jähriger BMW-Fahrer die B298 von Gschwend in Richtung Gaildorf. Auf Höhe Chausseehaus bemerkte er zunächst einen Fußgänger, welcher die Fahrbahn von links betrat und an der Fahrbahnmitte anhielt. Kurz bevor der Pkw den Fußgänger passieren konnte, trat dieser vor den Pkw und wurde von diesem frontal erfasst. Durch den Aufprall wurde der 47 -jährige Fußgänger auf die Straße geschleudert und schwer verletzt. Zur Unfallaufnahme wurde auch ein Gutachter herangezogen. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Mainhardt: Pkw mehrfach überschlagen

Am Freitagabend gegen 18:30 Uhr befuhr ein 24 -jähriger Audi-Fahrer die B14 von Großerlach in Richtung Mainhardt. In einer langgezogenen Rechtskurve nach der Landkreisgrenze kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Pkw rutschte im Anschluss auf dem Dach die Böschung nach oben und prallte dort gegen einen Baumstumpf. Durch den Aufprall wurde der Pkw abgewiesen und kam auf der Seite liegend zum Stillstand. Der nicht angegurtete Fahrer wurde dabei auf die Rückbank seines Fahrzeuges geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Er musste durch die Feuerwehr aus seinem stark deformierten Pkw geborgen werden und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Da eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln im Raum stand, wurde eine Blutprobe erhoben. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Mainhardt und Großerlach waren mit 6 Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften im Einsatz. Die B14 war bis 20:40 Uhr voll gesperrt. Der Sachschaden beträgt 3.000 Euro.

Blaufelden: Von der Fahrbahn abgekommen und gegen Baum geprallt

Am Freitagabend gegen 20:15 Uhr befuhr ein 89 -Jähriger mit einem Pkw Alfa Romeo die L1005 von Gammesfeld in Richtung Brettheim. Kurz vor Ziegelhütte kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Ein 56 -jähriger Verkehrsteilnehmer hatte den Unfall bemerkt und leistete erste Hilfe. Ein 18 -jähriger VW-Fahrer erkannte die Unfallstelle zu spät und kollidierte mit dem abgestellten Pkw des Ersthelfers. Die Feuerwehren Blaufelden und Schrozberg waren mit 7 Fahrzeugen und 42 Einsatzkräften an der Unfallstelle. Der Sachschaden von beiden Unfällen beträgt ca. 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell