Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211101.2 Helse: Pkw fährt gegen Baum, Fahrer schwer verletzt

Helse (ots)

Am Montagmorgen um 6:26 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall am Helser Geestweg. Ein 31jähriger Fahrer aus Sankt Michaelisdonn war mit seinem Fahrzeug von Volsemenhusen nach Helse unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Hierbei verletzte sich der Fahrer schwer. Er wurde in ein Klinikum verbracht. Lebensgefahr bestand zu diesem Zeitpunkt nicht.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell