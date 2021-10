Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210720.6 Glückstadt: Versuchter Einbruch in Elektrogeschäft

Glückstadt (ots)

Am Donnerstag wurde der Inhaber eines Elektrogeschäftes in der Königstraße um 5.30 Uhr von einem Zulieferer informiert, dass Beschädigungen an der Außentür seines Geschäftes festgestellt wurden. Polizeibeamte stellten daraufhin diverse Hebelmarken an der Tür fest. Es ist dem Täter allerdings nicht gelungen, die Tür zu öffnen. Die Ermittlungen dauern an.

