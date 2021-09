Polizei Hamburg

POL-HH: 210910-2. Mehrere Demonstrationen und Haspa Marathon Hamburg - Verkehrshinweis für das kommende Wochenende

Hamburg (ots)

Zeit: a)11.09.2021, ab nachmittags

b)12.09.2021, ganztägig Ort: Hamburger Stadtgebiet

Für den morgigen Samstag sind wieder mehrere Demonstrationen in Hamburg angemeldet und am Sonntag findet der 35. Haspa Marathon mit rund 5.000 Läufern statt. Am gesamten Wochenende - insbesondere am Sonntag - sind daher erhebliche Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs zu erwarten. Es wird dringend geraten, U- und S-Bahnen zu nutzen oder die betroffenen Bereiche weiträumig zu umfahren.

a) Morgen Nachmittag von etwa 14:00 Uhr bis etwa 20:00 Uhr wird es aufgrund mehrerer Aufzüge im Bereich der Innenstadt (Neustadt, Altstadt, St. Georg, Sternschanze, Eimsbüttel, Altona-Nord) zu vorübergehenden Straßensperrungen kommen.

b) Während des Marathons informiert die Polizei über die Rundfunksender über die aktuelle Verkehrslage.

Die Polizei richtet am Sonntag, dem 12.09.2021 in der Zeit von 07:30 Uhr bis 16:00 Uhr ein Verkehrsinformationstelefon ein. Die Telefonnummer lautet: 040/428 65 65 65.

Weitere Informationen zur Streckenführung, den Sperrzeiten und Kontaktadressen gibt es unter www.haspa-marathon-hamburg.de.

Ka.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell