POL-HH: 210909-3. Raub auf Rentnerin in Seniorenresidenz in Hamburg-Niendorf

Tatzeit: 08.09.2021, 13:55 Uhr

Tatort: Hamburg-Niendorf, Ernst-Mittelbach-Ring

Gestern am frühen Nachmittag hat eine bislang unbekannte Täterin eine 91-Jährige in ihrem Zimmer in einer Seniorenresidenz überfallen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hatte eine bislang unbekannte Täterin sich Zutritt zum Zimmer der alten Dame verschafft und ihr offenbar gewaltsam eine Halskette und Ringe von den Fingern entwendet.

Als die Geschädigte um Hilfe schrie, betrat eine Pflegerin das Zimmer der 91-Jährigen und traf auf die Täterin. Diese verließ daraufhin umgehend das Zimmer und flüchtete aus der Einrichtung.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach der Räuberin führten nicht zu ihrer Ergreifung.

Die Seniorin wurde wegen des Verdachts auf eine Fingerfraktur mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.

Das örtlich zuständige Raubdezernat (LKA 134) hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Die Gesuchte wird folgendermaßen beschrieben:

- weiblich - ca. 40 - 50 Jahre alt - ca. 170 - 180 cm groß - schlanke Figur - lange dunkelblonde bis hellbraune Haare, zum Pferdeschwanz gebunden - bekleidet mit enger blauer Jeanshose und hellblauer Stickjacke

Zeugen, die Hinweise zu der Täterin geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

