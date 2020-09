Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0588 --Mehrere Parteibüros beschmiert--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte Zeit: 14. bis 15.09.2020

In der Nacht zu Dienstag beschmierten Unbekannte mehrere Parteibüros in der Innenstadt mit Farbe. Die Polizei sucht Zeugen

Die Täter besprühten die Fassaden der Gebäude der Parteien SPD, CDU, FDP und Bündnis 90/ Die Grünen jeweils mit Schriftzügen und Farbflecken mit hauptsächlich roter und blauer Farbe. Sie hatten unter anderem "Evacuate Moria", "No Fortress Europe", "ACAB", sowie Hammer und Sichel und Anarchiezeichen auf die Wände der Büros in der Sandstraße, Obernstraße und in den Straßen Am Wall und Altenwall gesprüht.

Am Morgen veröffentlichten Unbekannte ein Bekennerschreiben im Internet, dass derzeit noch auf Echtheit geprüft wird. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen, sucht Zeugen und fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

