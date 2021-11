Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 211101.1 Marne: Zeugen nach Einbruch in Arztpraxis gesucht

Marne (ots)

Bereits in der vergangenen Woche ist es in Marne zu einem Einbruch in die Räumlichkeiten einer Arztpraxis gekommen. Der Täter machte vergleichsweise geringe Beute, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Donnerstag, 13.00 Uhr, bis zum Freitag, 07.00 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu einer Arztpraxis in einem Ärztezentrum in der Hafenstraße. Aus dem Inneren entwendete er eine geringe Menge Bargeld und vermutlich einige wenige Rezeptblöcke. Die genaue Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar.

Hinweise auf den Einbrecher gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher an die Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 wenden.

Merle Neufeld

