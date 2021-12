Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 051221-978: Mountainbike aus Gartenhütte gestohlen

Hückeswagen (ots)

Beim Einbruch in eine Gartenhütte haben Unbekannte in der Ringstraße ein Mountainbike erbeutet. Zwischen 18.00 Uhr am Freitag (3. Dezember) und Samstagmittag hatten Kriminelle das Schloss der Gartenhütte aufbrechen können und im Anschluss ein in den Farben grün und orange lackiertes Mountainbike der Marke Bergamont gestohlen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell