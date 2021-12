Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 051221-977: Mehrere Sachbeschädigungen an Autos

Wiehl / Wipperfürth (ots)

In Wiehl und Wipperfürth sind von Freitag auf Samstag (03./04. Dezember) jeweils mehrere Autos absichtlich beschädigt worden. In Wiehl hat es sechs Autos getroffen, die auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses an der Friedhofstraße abgestellt waren. Zwischen 22.00 Uhr am Freitagabend und Samstagmittag hat dort ein Unbekannter jeweils die Heckscheibenwischer abgebrochen. Etwa im gleichen Zeitraum sind auf dem Kölner-Tor-Platz in Wipperfürth ebenfalls Autos beschädigt worden. Mit einem spitzen Gegenstand hatten Unbekannte hier an fünf Fahrzeugen jeweils über die gesamte Fahrzeuglänge reichende Kratzer verursacht. Bei Hinweisen wende Sie sich bitte an die Kriminalkommissariate Waldbröl bzw. Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

