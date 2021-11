Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Vandalismus in der Stadt (Nachtragsmeldung)

Landau (ots)

Nachdem in der Nacht zum Sonntag eine Gruppe von vermutlich 6 männlichen Personen durch mehrere Straßenzüge in Landau zog und hierbei Sachbeschädigungen beging wurde bei der Polizeiinspektion Landau eine Ermittlungsgruppe zur Klärung der Tat eingerichtet. Bislang wurden über 20 Beschädigungen festgestellt, die Schadenhöhe lässt sich noch nicht abschließend beziffern. Die Polizei geht aktuell mehreren Hinweisen nach, ein Tatverdacht besteht noch nicht. Zeugen werden weiterhin gebeten, sich mit der Polizei Landau in Verbindung setzen.

