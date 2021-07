Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Mörstadt - Fahrzeuge beschädigt

Worms (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschädigten Unbekannte in Mörstadt zwei Fahrzeuge. An einem PKW, der in der Langgasse ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkt war, wurde die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen. Der Außenspiegel eines weiteren hier parkenden Wagens wurde lediglich nach vorne geklappt, Sachschaden entstand hierbei nicht. Weiter wurde gemeldet, dass an einem in der Weinbergstraße abgestellten Auto auf der Fahrerseite der Lack zerkratzt ist. Ein Zeuge war gestern um 01:30 Uhr auf eine fünfköpfige Personengruppe in der Langgasse aufmerksam geworden. Die dunkel gekleideten Männer seien lautstark zu hören gewesen. Ob diese etwas mit den Beschädigungen zu tun haben, kann nicht ausgeschlossen werden. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

