Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Thujahecke abgebrannt

Bild-Infos

Download

Worms (ots)

Gestern Nachmittag ist in Worms-Pfeddersheim eine Thujahecke in Brand geraten und auf einer Länge von ca. 4 m zerstört worden. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Eine Passantin hat kurz vor 16:00 Uhr das Feuer auf dem Grundstück in der Frankenthaler Straße bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Der Brand konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Weiterer Sachschaden ist nicht entstanden. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell