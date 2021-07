Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Rollerfahrer bei Kollision mit PKW verletzt

Worms (ots)

Gestern Abend wurde in Worms-Herrnsheim ein Rollerfahrer beim Zusammenstoß mit einem PKW verletzt. Der 19-jährige Fahrer des Kleinkraftrads befuhr gegen 20 Uhr die Höhenstraße in Richtung Worms-Abenheim und wollte nach links in die Gabriel-von-Seidl-Straße abbiegen. Hierzu ordnete er sich nach links ein und setzte zum Abbiegen an. Der 50-jährige Autofahrer, der dem Roller folgte, wollte geradeaus weiterfahren. Plötzlich entschied der Fahrer des Zweirads, ebenfalls weiter geradeaus zu fahren und steuerte unvermittelt nach rechts. Hierbei prallte er gegen die Fahrertür des auf gleicher Höhe befindlichen PKW und stürzte zu Boden. Der 19-Jährige erlitt hierbei Hautabschürfungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 4000 Euro.

