POL-PDWO: Festnahme nach Angriff in der Kämmererstraße - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mainz und des Polizeipräsidiums Mainz.

Im Fall der gewalttätigen Auseinandersetzung vom 07.07.2021 in der Kämmererstraße in Worms, konnte die Identität von zwei Angreifern ermittelt werden. Nach umfangreichen Ermittlungsmaßnahmen der Staatsanwaltschaft Mainz und der Mainzer Kriminalpolizei, konnte einer der Tatverdächtigen, ein 41-jähriger Mann, mit kosovarischer Staatsangehörigkeit, bereits am 11.07.2021 festgenommen werden. Die Festnahme eines weiteren, 40-jährigen Tatverdächtigen mit ebenfalls kosovarischer Staatsangehörigkeit, erfolgte am 16.07.2021. Beide befinden sich derzeit in Untersuchungshaft. Weitere Hintergründe zu den Tatbeteiligten und der Tat selbst sind derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Tatvorwurf lautet versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung.

