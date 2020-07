Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Nordenham: Sachbeschädigung an Pkw

Delmenhorst (ots)

Nordenham, 26.07.2020, 02:00 Uhr bis 09:45 Uhr 26954 Nordenham, Schulstraße, Ecke Peterstraße

Am 26.07.2020 ist es in dem Zeitraum zwischen 02:00 Uhr und 09:45 Uhr in der Schulstraße, Ecke Peterstraße zu einer Sachbeschädigung an einem dort geparkten Pkw gekommen. Lackschäden befinden sich an der Fahrer- sowie der Beifahrerseite. Vermutlich wurden diese mit einem spitzen Gegenstand vorsätzlich verursacht. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter Tel.: 04731-9981 0 zu melden.

