Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Unfallflucht - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Worms (ots)

Wie gestern Abend bekannt wurde, beschädigte unbekannter Fahrzeugführer in Worms-Rheindürkheim einen geparkten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Das unfallflüchtige Fahrzeug habe die Ibersheimer Straße in Richtung Seebachstraße befahren und den längs am Fahrbahnrand geparkten PKW gestreift und beschädigt. Einem Hinweis zufolge, könnte sich der Unfall am Sonntagmorgen, um 02:30 Uhr ereignet haben. Der Sachschaden wird auf ca. 5000 Euro beziffert. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell