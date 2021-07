Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Brand von mehreren Mülltonnen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Worms, Boosstraße (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es aus bislang ungeklärter Ursache in der Boosstraße in Worms zu einem Mülltonnenbrand. Das Feuer wurde durch einen aufmerksamen Zeugen bemerkt und der Feuerwehr gemeldet. Insgesamt brannten durch das Feuer mehrere Mülltonnen komplett aus. Weiterhin wurde ein in der Nähe geparktes Fahrzeug stark beschädigt, ebenso wie ein angrenzender Zaun. Die Brandursache ist bislang unklar. Hinweise nimmt die Polizei in Worms entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell