POL-PDWO: Unfall auf der K18

Worms, Abenheim (ots)

Am 18.Juli gegen 15:46 Uhr kommt es auf der K 18 und der Kreuzung zur L 423 zu einem Beinahe-Zusammenstoß zwischen einem Roller und einem PKW.

Der Rollerfahrer war aus Richtung Abenheim in Richtung Herrnsheim und der PKW-Fahrer in entgegengesetzter Richtung unterwegs. An der Kreuzung zur L 423 biegt der PKW-Fahrer nach links ab und übersieht dabei den bevorrechtigten Rollerfahrer. Dieser kann zwar noch ausweichen und verhindert damit einen Frontalzusammenstoß mit dem PKW, verliert jedoch das Gleichgewicht und stürzt. Am Roller entsteht Sachschaden und der Rollerfahrer erleidet einige Schürfwunden.

