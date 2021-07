Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Sachbeschädigung durch Sprühfarbe - Zeugen und Geschädigte gesucht

Worms (ots)

Wie bereits am Montag festgestellt wurde, haben Unbekannte in der Innenstadt mehrere Gebäude und Wände mit Farbe besprüht und dadurch Sachschäden verursacht. In den Straßen rund um den Bereich der Prinz-Carl-Anlage wurden mit schwarzer und roter Sprühfarbe Schriftzüge auf Hausfassaden und Mauern aufgebracht. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann oder selbst geschädigt ist, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

