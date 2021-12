Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Aalen - Unfall auf Parkplatz

Am Samstag gegen 13:30 Uhr befuhr eine 64-jahre alte Pkw-Lenkerin mit ihrem Pkw Hyundai den Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes in der Wilhelm-Merz-Straße. Dort streifte sie im Rahmen eines Parkvorganges einen ordnungsgemäß abgestellten Pkw BMW. An beiden Pkw´s entstand Sachschaden von insgesamt ca. 2.000 Euro.

Bopfingen - Vorfahrt missachtet

Am Samstag gegen kurz nach 19 Uhr kam es zu einem Unfall im Kreuzungsbereich der "Neuen Nördlinger Straße" und der "Kirchheimer Straße". Ein 34-jähriger Fahrer eines Pkw Mini befuhr die B29 von Trochtelfingen in Fahrtrichtung Aufhausen. Zeitgleich befuhr ein 19-jähriger Lenker eines Pkw Opel die B29 in entgegengesetzter Richtung. Als der Opel-Fahrer nach links in die Kirchheimer Straße einbog, übersah er den bevorrechtigten Pkw Mini und es kam zur Kollision. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Gesamtsachschaden beträgt ca. 6.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Lkw beschädigt Dach und flüchtet anschließend

Am Samstag gegen 17:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Lkw-Fahrer im Zuge eines Rangiervorganges das Dach und die Regenrinne eines Gebäudes in der Straße "Höfelesbach". Im Anschluss entfernte sich der Lkw-Fahrer von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Aufgrund der Gefahr herabstürzender Dachziegel musste der Gehweg absperrt werden. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07171 358-0.

