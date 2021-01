Hauptzollamt Bielefeld

HZA-BI: Ohne Gepäck auf Reisen Zoll erwischt mutmaßlichen Drogenschmuggler

Bielefeld (ots)

Am Morgen des 13.01.2021 leiteten Zöllner des Hauptzollamts Bielefeld einen PKW mit dänischem Kennzeichen aus dem fließenden Verkehr der BAB 2 zur zollrechtlichen Kontrolle auf einen Parkplatz nahe der Autobahnausfahrt Hamm-Uentrop. Der Fahrer wies sich gegenüber den Beamten der Kontrolleinheit Verkehrswege Anröchte mittels albanischem Reisepass aus. In gebrochenem Englisch erklärte dieser in Düsseldorf gearbeitet, dann seine Familie besucht zu haben und nun auf dem Weg nach Dänemark zu sein. Die Frage nach mitgeführten verbrauchsteuerpflichtigen Waren und verbotenen Gegenständen verneinte er. Bei der folgenden Kontrolle fiel zunächst auf, dass sich im Fahrzeug keinerlei persönliches Reisegepäck befand. Auf dem Rücksitz des PKW lag lediglich eine Strickjacke, im Kofferraum mehrere Leergutflaschen und eine Papiertüte. Diese Papiertüte war dabei auffällig mit der Öffnung nach unten gelegt, um eine direkte Einsichtnahme zu vermeiden. Als Inhalt dieser Papiertüte kamen mehrere in Frischhaltefolie gehüllte Päckchen zum Vorschein, von denen ein für Haschisch typischer Geruch ausging. Daraufhin wurde der Fahrer mittels Informationsblatt in albanischer Landessprache ordnungsgemäß belehrt und ins Polizeigewahrsam der Kreispolizeibehörde Soest verbracht. Dort ergab die Wiegung der insgesamt 9 in Frischhaltefolie eingewickelte Pakete ein Bruttogewicht von 8989 Gramm. Direkt nach der Festnahme durch die kontrollierenden Beamten reagierte der Beschuldigte sehr emotional. Er fing an zu weinen, stampfte mehrfach mit den Füßen auf den Boden und schlug mit dem Kopf gegen einen Zaun. Das Amtsgericht Arnsberg hat Haftbefehl erlassen, der Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft. Die weiteren Ermittlungen führt das Zollfahndungsamt Essen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Arnsberg.

