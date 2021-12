Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl, Unfälle, Feuerwehreinsatz, Einbruchsversuch

Aalen (ots)

Ellwangen: Pedelec entwendet

Zwischen Dienstag und Samstagmorgen, gegen 1 Uhr entwendeten Unbekannte ein graues Pedelec der Marke Hibike Duro Full Seven LT 3.0, das in einem Garten in der Rostocker Straße angeschlossen war. Der Wert des E-Bikes beläuft sich auf rund 3000 Euro. Hinweise auf den Täter bzw. den Verbleib des entwendeten Pedelec nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961/9300 entgegen.

Westhausen: Unfallverursacher leicht verletzt

Ein leicht verletzter Autofahrer und ein Sachschaden von rund 50.000 Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag gegen 00.10 Uhr ereignete. Mit seinem Porsche Panamera befuhr ein 35-Jähriger die Kreisstraße 3319 zwischen Westhausen und Dalkingen-Weiler. Hier kam er mit dem Fahrzeug von der Straße ab, das auf der rechten Seite zum Liegen kam. Da während der Unfallaufnahme der Verdacht aufkam, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinwirkung stand, musste er sich im Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen. Sein Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Schwäbisch Gmünd: Illegal Müll entsorgt

Zwischen Samstag und Sonntagmorgen 9 Uhr entsorgten bislang Unbekannte auf dem Wanderparkplatz Rorenbachtal illegal rund 4 Kubikmeter Bauschutt. Unter dem Schutt befinden sich Dachplatten, bei denen nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie Asbest enthalten. Hinweise auf die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte am Samstagabend gegen 18 Uhr einen Sachschaden von rund 1000 Euro, als er ein Verkehrszeichen beschädigte, das in der Goethestraße aufgestellt ist. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Verpuffung im Ölofen

In einem Gebäude in der Straße An der Oberen Halde kam es am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr zu einer Verpuffung in einem Ölofen, wodurch sich starker Rauch in der Wohnung ausbreitete. Zu einem offenen Feuer kam es offenbar nicht; die Wohnung wurde lediglich von der Freiwilligen Feuerwehr, die mit insgesamt 33 Einsatzkräften angerückt war, kräftig durchgelüftet. Der 49 Jahre alte Bewohner wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Schwäbisch Gmünd: Von der Straße abgekommen

Auf rund 3000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 19-Jähriger am Samstagabend gegen 22.15 Uhr verursachte, als er mit seinem Ford wegen Unachtsamkeit auf der Buchstraße von der Fahrbahn abkam und gegen eine Bushaltestelle fuhr. Der 19-Jährige blieb unverletzt.

Mutlangen: Versuchter Einbruch

Im Zeitraum zwischen 00.30 Uhr und 11.30 Uhr am Samstag versuchten Unbekannte in eine Praxis in der Spraitbacher Straße einzudringen, was ihnen jedoch nicht gelang. Die Täter hinterließen bei ihrem Einbruchsversuch einen Sachschaden von rund 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell