Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eine Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Hamm-Mitte (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 23-jährigen Opel-Fahrer und einem 27-jährigen Dacia-Fahrer kam es am Donnerstag, 8. Juli, gegen 20.10 Uhr auf der Ahornallee. In Höhe der Hausnummer 33 beabsichtigte der Opel-Fahrer aus Hamm von einer Grundstücksausfahrt auf die Fahrbahn aufzufahren. Dabei kollidierte er mit dem auf der Ahornallee in östliche Richtung fahrenden Dacia. Während der Fahrer des Dacia unverletzt blieb, wurde seine 25-jährige Beifahrerin - beide aus Soest - mit einem Rettungswagen in ein Hammer Krankenhaus verbracht. Dort wurde sie stationär aufgenommen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Dacia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeführt.(lh)

