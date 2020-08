Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Geilenkirchen-Bauchem (ots)

Am 19. August (Mittwoch), zwischen 7.45 Uhr und 10.50 Uhr, hebelten unbekannte Täter eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Bauchemer Gracht auf. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Zimmer und entwendeten Bargeld, eine Spielkonsole sowie einen Rucksack. Dieser Rucksack wurde später an einem Fahrradabstellplatz einer Schule am Berliner Ring durch einen Zeugen aufgefunden. Weitere Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, wie ein Unbekannter einen Rucksack am Berliner Ring abstellte, oder die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten, werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat 2 der Polizei Heinsberg, unter der Telefonnummer 02452 920 0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell