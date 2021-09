Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Bad Harzburg 18.09.2021 - 19.09.2021

Goslar (ots)

Bad Harzburg

Einbruchsdiebstahl in Pächtervereinigung Vienenburg

In der Zeit von Do. 16.09.2021 ca. 16:00 Uhr bis Sa. 18.09.2021 ca. 10:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu insgesamt drei Gartenlauben / Schuppen auf dem Gelände der Pächtervereinigung Vienenburg, Kleine Kaakbreite. Entwendet wurden zwei Propangasflaschen und ein Vorderrad eines Fahrrades im Gesamtwert von ca. 140,-EUR.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

In der Zeit vom 15.09.2021, ca. 18:30 Uhr, bis zum 15.09.2021, ca. 21:30 Uhr, touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer ggf. mit einem PKW einen ordnungsgemäß geparkten schwarzen Pkw VW Golf auf dem Parkplatz vom Kur- Gesundheitszentrum Harz in der Herzog-Wilhelm-Straße in Bad Harzburg. Es entstand ein Schaden an der Heckschürze. Es wurde ein Zettel mit unvollständigen Daten hinter der Windschutzscheibe hinterlassen. Anschließend entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

In allen Fällen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Harzburg unter 05322-91111-0 in Verbindung zu setzen. I.A. Kirchner, POK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell