Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar von Samstag, 18.09.2021

Goslar (ots)

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Freitag, 17.09.2021, ca. 12.40 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall kam es zur o.g. Zeit auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in der Hildesheimer Straße in Goslar. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen 2 Pkw, welche in nebeneinanderliegenden Parklücken einparken wollten. Einer der Pkw beabsichtigte vorwärts-, der andere Pkw rückwärtsfahrend einzuparken. Da die Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen werden evtl. Zeugen gebeten sich bei der Polizei zu melden, um Fragen bezüglich der Unfallverursachung klären zu können. Polizeiinspektion Goslar, Tel. 053213390

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell