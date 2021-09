POL-GS: Polizei Langelsheim. Pressebericht v. 17.09.2021

Polizeiinspektion Goslar

2 Schockanrufe

Am Fr., 17.09.2021, kam es gegen 10.30 Uhr im Bereich Liebenburg und gegen 12.45 Uhr in Lautenthal zu sogenannten Schockanrufen. Die Anruferin gab sich jeweils als Familienangehörige aus, die einen Verkehrsunfall verursacht habe und jetzt eine hohe Kaution zahlen solle. Es wurde dann noch das Gespräch an einen angeblichen Polizeibeamten übergeben. Die Angerufenen erkannten jedoch die Masche und beendeten die Gespräche. Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des versuchten Betruges wurden eingeleitet.

Motorradfahrer gerät in Straßengraben

Am Fr., 17.09.2021, 12.50 Uhr, befuhr ein 66-jähriger Kradfahrer aus dem Bereich Ostfriesland die L 516, Hahnenklee i.R. Lautenthal. Im Verlauf einer scharfen Rechtskurve geriet er auf regennasser Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und stürzte im Böschungsbereich. Nach ambulanter Behandlung im Rettungswagen konnte er jedoch wieder entlassen werden. An seinem Krad entstand lediglich geringer Sachschaden, es war weiterhin fahrfähig.

