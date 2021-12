Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstähle und Sachbeschädigungen

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl und Sachbeschädigung bei Weihnachtskrippe

Zwischen Samstag und Sonntag entwendete ein unbekannter Dieb aus der Weihnachtskrippe bei der Johanniskirche eine Hirtenfigur aus Holz und beschädigte den Kopf eines Schafes. Hinweise auf den Täter bzw. den Verbleib der Figur nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171 358-0 entgegen.

Schwäbisch Gmünd- Bettringen: Sachbeschädigung mit Rauchentwicklung

Am Montagvormittag entzündete ein unbekannter Täter in einer Schule in der Scheffoldstraße eine Klopapierhalterung mit mehreren Rollen, wodurch sich Rauch entwickelte. Durch die Rauchentwicklung klagten mehrere Schülerinnen über Kopfschmerzen und Übelkeit. Sie wurden daraufhin im Kreiskrankenhaus Mutlangen medizinisch behandelt.

Schwäbisch Gmünd- Bettringen: Diebstahl aus Baucontainer

Unbekannte Täter warfen in der Lise-Meitner-Straße leere AdBlue Kanister umher und eine Dixi-Klohäuschen um. Anschließend kletterten sie auf einen dort abgestellten Baucontainer und entwendeten einen LED-Baustrahler mit Stativ. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 EUR. Hinweise auf die Täter nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171 358-0 entgegen.

