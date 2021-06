Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Wir machen den Weg frei, wenn es um Leben und Tod geht

Meerbusch (ots)

Am Freitag (18.06.), gegen 10:30 Uhr, nahmen Polizeibeamte der Wache Meerbusch einen besonderen Einsatz wahr, bei dem es mehr als sonst schon um Leben und Tod ging.

Der Auftrag lautete, einen Krankentransport von einer Klinik in Meerbusch-Osterath zu einer Klinik in Krefeld zu begleiten.

Die Besonderheit: Der Gesundheitszustand der zu transportierenden Patientin war so lebensbedrohlich, dass jeder verkehrsbedingte Stopp eine unkalkulierbare Gefahr bedeutet hätte. Es galt also, ohne Halt die erforderliche Strecke zurückzulegen. Zu diesem Zweck sperrte die Polizei nicht nur kurzfristig Straßenkreuzungen für den querenden Verkehr, sondern setzten auch die Rhein- und Bundesbahn in Kenntnis, sodass die betroffenen Bahnübergänge reibungslos passiert werden konnten.

Letztlich konnte die Patientin durch das Zusammenwirken aller beteiligten Institutionen ohne Komplikationen dem Klinikum in Krefeld zugeführt werden.

