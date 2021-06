Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Trickdiebe stehlen Schmuck - Polizei sucht Zeugen

Dormagen (ots)

Am Samstag (19.06.), gegen 16:00 Uhr, wurde eine 76 Jahre alte Frau aus Dormagen das Opfer von Trickdieben. An der Röntgenstraße bemerkte die Seniorin ein parkendes Auto, in dem eine Frau und ein Mann saßen. Die Frau stieg auf der Beifahrerseite aus und ging auf die Dormagenerin zu. Die Unbekannte hielt dabei augenscheinlich wertlosen Schmuck in den Händen, den sie ihrem Opfer um den Hals legte. Kurz darauf stieg die Frau ins Auto und der Fahrer gab Gas und fuhr davon. Minuten später bemerkte die Geschädigte, dass ihr die Unbekannte die goldene Halskette mit dem Ehering ihres verstorbenen Mannes gestohlen hatte. Der Ring ist mit der Inschrift "Elfriede 14.10.67" graviert.

Beschreibung der Diebin: etwa 45 bis 50 Jahre alt, circa 170 Zentimeter groß, Kopf und Gesicht mit Tüchern verhüllt, knielanger dunkler Mantel.

Das Kriminalkommissariat 25 hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden. Trickdiebe und Trickbetrüger gehen mit immer neuen Maschen sehr geschickt vor. Sie überrumpeln ihre Opfer, setzen sie gezielt unter Druck oder nutzen ihre Hilfsbereitschaft aus. Ein gesundes Misstrauen ist ratsam! Wer die Tricks der Täter kennt, kann sich besser schützen. Weitere Informationen unter https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-betruegern.

