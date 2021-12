Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw gegen Baum geprallt

Heinsberg-Oberbruch (ots)

Gegen 8.15 Uhr kam es am Dienstag, 7. Dezember, zu einem Verkehrsunfall auf der Straße An der Schanz. Eine 34-jährige Frau aus Geilenkirchen fuhr mit einem Pkw Opel aus Richtung Heinsberg in Richtung Ratheim. Dort verlor sie aus bislang nicht geklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. In Folge des Zusammenstoßes wurde der Pkw wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen und wurde nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Fahrbahn in beide Richtungen gesperrt.

