POL-LM: +++ Kundgebung gegen CORONA-Beschränkungen +++

Kundgebung "LimburgSTEHTauf"

Ort: 65549 Limburg, Neumarkt

Zeit: 14:00 - 16:00 Uhr

Am Rande einer Versammlung von ca. 280 Personen in Limburg auf dem Neumarkt, gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen, kam es heute bei der Kontrolle einer Person ohne die vorgeschriebene Mund-Nase-Bedeckung zu kurzen Rangeleien zwischen der Polizei und Versammlungsteilnehmern. Nachdem die Person lauthals gegen die polizeiliche Kontrolle protestierte, solidarisierte sich sofort eine größere Gruppe mit der Person und drängte die Einsatzkräfte an die Einsatzfahrzeuge zurück. Sicherheitsabstände wurden durch die verbal aggressiv auftretende Gruppe deutlich unterschritten und die polizeilichen Maßnahmen, mit einer Vielzahl von Handys, gefilmt. Gegen die Person, welche als Ordner bei der Versammlung eingesetzt war, wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung eingeleitet.

